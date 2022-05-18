Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor - Son Dakika
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Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor

18.05.2022 12:22

Van Gölü'nün Çarpanak Adası ile yarımadası beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'i aratmayan görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Van Gölü'nün Çarpanak Adası ile yarımadası beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'i aratmayan görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Van Gölü'ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası ile yarımadası, el değmemiş dokusuyla bahar aylarında güzel bir manzara sunuyor. Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü sunun yükselmesiyle ada haline geldi. Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkiinde yer alan Çarpanak Adası'na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor. Çarpanak Adası, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor. Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.

BEYAZ KUM VE TURKUAZ SUYUYLA BÜYÜLÜYOR

Çarpanak Adası ve bitişinde bulunan Çarpanak Yarımadası, bahar aylarının gelişiyle birlikte yemyeşil bir renge bürünüyor. Kıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü'nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor. El değmemiş eşsiz bölgenin havadan çekilen görüntüsü ise mest etti. Ada bahar aylarında büründüğü görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.

(Yılmaz Sönmez - İHA)

Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor
Van'ın el değmemiş adası Maldivler'i aratmıyor

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Kaynak: İHA

Çarpanak Adası, Van Gölü, Maldiv, Tuşba, Güncel, Son Dakika

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