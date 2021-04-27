Van'ın en eski caddesi yenileniyor - Son Dakika

Van'ın en eski caddesi yenileniyor

27.04.2021 13:33
Van'ın en eski caddesi yenileniyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi baştan aşağı yenilenecek.

Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi baştan aşağı yenilenecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla geçtiğimiz yıl başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları bu yıl da devam edecek. Bu kapsamda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığınca projesi hazırlanan 1,6 kilometrelik Sıhke Caddesi 'Prestij Cadde' projeleri kapsamına alındı.

Kentin Osmanlı dönemi caddelerinden biri olan ve 1915 öncesi döneminin önemli kurumları, ticarethaneleri, varlıklı ailelerin evleri, bağ ve bahçelerini bünyesinde barındıran cadde, tarihi yapısına uygun bir şekilde dönüştürülecek.

Caddeye bisiklet yolu da yapılacak

Fen İşleri Daire Başkanlığınca hayata geçirilecek olan projenin ihale aşaması tamamlandı. Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki yaklaşık 1,6 kilometrelik alanda uygulanacak projede; asfalt, yaya yolu, bisiklet yolu, refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar ve engelli yürüme bandı yer alırken, caddenin elektrik hatları da yer altına alınacak.

Yeşil dokuya sahip bir cadde olacak

Projelerinde çevre dostu belediyecilik örneği sergileyen Van Büyükşehir Belediyesi, yeşil dokuya sahip olacak prestij cadde projesinde peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sistemini de kullanacak. Ayrıca proje kapsamında cadde boyunca yol kenarına kestane ve akçaağaç, refüje ise mazı ağaçları dikimi yapılacak.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi daha önce İki Nisan, İskele, Hacıbekir ve Milli Egemenlik caddelerinde prestij cadde projeleri uygulamıştı. - VAN

Van'ın en eski caddesi yenileniyor
Van'ın en eski caddesi yenileniyor
Van'ın en eski caddesi yenileniyor
Van'ın en eski caddesi yenileniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'ın en eski caddesi yenileniyor - Son Dakika


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