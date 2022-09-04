Van'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika
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Van'da şüpheli valiz alarmı

04.09.2022 18:18
Van'da şüpheli valiz alarmı

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın en işlek meydanlarından biri olan İpekyolu Caddesi üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Van'ın İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı üzerine bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli şüpheli valizden kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da şüpheli valiz alarmı - Son Dakika
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