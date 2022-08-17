Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi Erciş oldu - Son Dakika
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Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi Erciş oldu

17.08.2022 19:38
Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi Erciş oldu

Van'ın Erciş ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yılda yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Van'ın Erciş ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yılda yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu.

Erciş'in güney batı tarafında bulunan Madavank Tepesi olarak bilinen Van Gölü'ne hakim bölge, yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü sporcusu Mehmet Sadık Göller öncülüğünde her yıl Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi'nde uçuşlar gerçekleştiren yamaç paraşütü tutkunları, gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü sporcusu Mehmet Sadık Göller, "Antalya'da yaşıyorum. 2016'dan beri yamaç paraşütü ile ilgileniyorum. 2016'dan beri burada uçuşlar yapıyorum. Çok güzel bir tepe, saatlerce uçabiliyoruz. Buradan ticari uçuşlar yapıyoruz. İnsanları buradan uçuruyorum. Göl manzaralı ve Süphan Dağı manzaralı. Buradan bütün yamaç paraşütü camiasına sesleniyorum, gelsinler buralardan da bir uçuş yapsınlar, hem manzarası çok güzel hem de Türkiye'nin 3. büyük dağı var hemen karşınızda. Van Gölü'nün muhteşem görüntüsünü uçarak izleyebilme şansları var. Aynı zamanda paramotor pilotuyum ve kısa bir süre sonra sahillerde paramotorla uçan bir adam göreceksiniz" dedi.

Deniz Erişen ise denize girerken paraşütleri gördüklerini belirterek, "Ziyaret edelim dedik. Bu tür etkinliklerin desteklenmesi lazım. Gerçekten manzarası çok güzel. Memleketinizde bunları görmek güzel şeylerdir" ifadelerini kullandı.

(Murat Kalkan/İHA)

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Kaynak: İHA

Mehmet Sadık, Van Gölü, Antalya, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi Erciş oldu - Son Dakika

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