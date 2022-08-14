Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı - Son Dakika
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Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı

14.08.2022 10:25

VAN'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras(24) ile Feyza Demirel (24) çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için temizlik yaptı.

VAN'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras(24) ile Feyza Demirel (24) çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için temizlik yaptı. Çift, üzerlerindeki gelinliik ve damatlıkla sahilde çöp topladı, daha sonra da düğün salonuna geçerek davetlilerle birlikte dans edip halay çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren mutlu çift de destek verdi. Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı. Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti.

'VAN GÖLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'Damat Ahmet Sadık Aras, "Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım"dedi.'DOĞAYI KİRTLETMEK BÜTÜN CANLILARA ZARAR VERİYOR'Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,"Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu.


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Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliği titizlikle devam ediyor AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı AFAD'dan Van Gölü'nde dalış tatbikatı
Kaynak: DHA

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı - Son Dakika

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