Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

18.09.2022 22:20
Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 16 senet, 15 dekont ve 4 not defteri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Çatak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Çatak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement