Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan...
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Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray lisesinde tören düzenleniyor.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:34 Kaynak: İHA
'ın Erciş
ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
için Galatasaray
lisesinde tören düzenleniyor. - İSTANBUL
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