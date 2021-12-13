Van'ın Erciş ilçesinde geri dönüşüm malzemeleri yatırıma dönüştürüldü

Erciş ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında oluşturulan istasyonlara bırakılan atıklar ekonomiye kazandırılarak yatırıma dönüştürüldü.

Erciş'te belediyenin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki 6 noktaya 4 metrekare büyüklüğünde geri dönüşüm istasyonları yerleştirilerek farkındalık oluşturuldu. Geri dönüşüm konteynerlerine atılan malzemeler satılarak gelire dönüştürüldü. Elde edilen gelirle bir adet araç ve 80 çöp konteyneriyle park ve mesire alanları için 120 bank ve 30 kamelya satın alındı. Sokak hayvanlarının kışın üşümemesi için de 25 kulübe yaptıran belediye, aynı zamanda ilçedeki tüm köpek ve kedi kulübelerini onararak mama ihtiyaçlarını karşıladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediye Başkanlığı olarak Emine Erdoğan'ın başlattığı proje kapsamında bu yıl belediyeye ait atölyelerde 4 metrekare büyüklüğünde 6 adet çok amaçlı geri dönüşüm konteyneri yaptıklarını belirterek, "Bu çok amaçlı geri dönmüşüm konteynerlerini ilçemizde bulunan 6 işlek noktaya konumlandırdık. Vatandaşlarımız bu konteynerlere kullanmış oldukları atıl malzemeler olan cam, plastik, kağıt, pil gibi ürünleri kendi türlerine göre tasnif ederek atmaktalar. Biz de Erciş Belediyesi olarak bu çok amaçlı geri dönüşüm konteynerlerine atılan malzemelerden elde ettiğimiz gelirle belediyemizde kullanılmak üzere bir adet sıfır araç, 80 adet çöp konteyneri, ilçede bulunan park ve mesire alanlarında kullanılmak üzere 120 adet bank, 30 adet kamelya, 25 adet köpek kulübesi yaptık ve kışın üşümemesi için ilçede bulanan tüm köpek ve kedi kulübelerinin tamirini yaptık" dedi. İHA

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