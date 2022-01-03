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Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı

03.01.2022 11:47
Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı

Erciş Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında jandarma, polis ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli, kadın ve lise öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Erciş Kaymakamlığınca başlatılan çalışma kapsamında jandarma, polis ve Sosyal Hizmet Merkezi personeli, kadın ve lise öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlatıp, uygulamayı telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için başlatılan çalışma çerçevesinde ekipler, ilçe genelinde ev ve okul ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, broşür dağıtarak konuyla ilgili bilgi verdikleri kadın ve lise öğrencilerine, KADES uygulamasını telefonlarına yüklemeleri için yardımcı oluyor.

Sosyal Hizmet Merkezi personeli sosyolog Rukiye Baykuş, AA muhabirine, jandarma ve emniyet müdürlüğü personeli ile aile içi şiddet konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla hane ziyaretleri yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerde kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirdiklerini ve konuyla ilgili hazırlanan broşürleri dağıttıklarını aktaran Baykuş, "Kurumumuzun sunmuş olduğu psiko-sosyal destek hizmeti hakkında bilgilendirme yaptık. Bu proje kapsamında ilçemizde bulunan bütün okullarımızı da ziyaret ederek aile içi şiddet konusunda ailelerimizi ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Burcu Eski Türk de mağdur kadınların evlerine gittiklerini ve söz konusu uygulama hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Türk, "Şiddet mağduru kadınlara KADES uygulaması anlatılırsa ve farkındalık oluşursa toplumca çok güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Şiddetten yardım çağırıp KADES uygulaması ile kurtulan çok sayıda kadın mağdur var." dedi.

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Jandarma, Hisarcık, Erciş, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyologlar, KADES'i anlattı - Son Dakika
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