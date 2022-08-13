Yöresel kıyafetleri ve atıyla dolunayda fotoğrafçılara modellik yaptı

Ulupamir köyünde yaşayan Esmanur Timur yöresel kıyafetleri ve atıyla fotoğraf tutkunlarına modellik yaptı. Timur: "Bugün dolunayda modellik yapmak için geldim abilerim ablalarım fotoğrafçı onlara modellik yaptım. İlk modelliğimdi ce çok heyecanlandım" dedi.

Kaynak: AA

Ulupamir, Van, Güncel, Son Dakika

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