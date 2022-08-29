Kaza akşam saatlerinde Erciş merkez kaymakamlık önündeki kavşakta meydana geldi. Atakan Çelik caddesinden gelip karşıya geçmeye çalışan panelvan ile Van yolu caddesinden geçmekte olan motosiklet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. İki sürücüye de alkol testi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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