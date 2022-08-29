Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

29.08.2022 19:54
Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Erciş'te minibüs motosiklete çarptı motosiklet sürücüsü yaralandı.

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde A.D. yönetimindeki 49 E 0442 plakalı panelvan minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 DK 527 plakalı motosiklet çarpıştı, çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Erciş merkez kaymakamlık önündeki kavşakta meydana geldi. Atakan Çelik caddesinden gelip karşıya geçmeye çalışan panelvan ile Van yolu caddesinden geçmekte olan motosiklet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. İki sürücüye de alkol testi yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafik tek şeritten işlerken polis ekiplerinin olay yerini incelemelerinin bitmesi sonucu trafik tekrar normal akışına döndü.

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erciş'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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