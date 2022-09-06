ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti - Son Dakika
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ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti

06.09.2022 13:15
ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti

VAN'ın Erciş ilçesinde müzisyen Bülent Keser, ATM'de unutulan 1000 TL'yi, polis aracılığıyla sahibi imam Ömer Uludağ'a ulaşıp, teslim etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde müzisyen Bülent Keser, ATM'de unutulan 1000 TL'yi, polis aracılığıyla sahibi imam Ömer Uludağ'a ulaşıp, teslim etti.

Çorum'dan kardeşini ziyaret etmek için Van'ın Erciş ilçesine gelen imam Ömer Uludağ, Sahil Kent Mahallesi'nde ATM'den 1000 TL çekti. Uludağ kartını aldı, ancak parayı ve makbuzu unuttu. Bir süre sonra aynı ATM'yi kullanan 3 çocuk babası müzisyen Bülent Keser, durumu fark edip parayı ve makbuzu aldı.

Geri dönen Ömer Uludağ, paraya ulaşamayınca polis merkezine giderek durumu bildirdi. Uludağ'ın ardından da Bülent Keser polise giderek ATM'de 1000 TL unutulduğunu, parayı sahibine ulaştırmak istediğini söyledi.Yapılan görüşmenin ardından Ömer Uludağ, polis merkezine gelerek Keser'den parasını teslim aldı. Keser, Uludağ'ın kendisine hediye etmek istediği 300 lirayı ise insanlık görevini yaptığını belirterek kabul etmedi.

Yaşadığı olay karşısında duygulandığını belirten Ömer Uludağ, "Kardeşimi ziyarete Çorum'dan geldim. Para çekmek için öğle saatlerinde ATM' ye gittim. Çektiğim 1000 TL'yi ATM'de unuttum. Parayı bulan Bülent Keser arkadaşıma çok teşekkür ederim. Hala insanlığın ölmediğini görmek beni çok duygulandırdı. Kendisine bir miktarını vermek istedim ama almadı" dedi.


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Kaynak: DHA

Bülent Keser, Ömer Uludağ, Uludağ, ATM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATM'de unutulan parayı sahibene teslim etti - Son Dakika
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