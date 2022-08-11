Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

11.08.2022 14:26
Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 ABB 127 plakalı Ford Transit marka kamyonet ile 34 KV 4302 plakalı otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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