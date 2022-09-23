Hayalleri için harekete geçtiler! Erciş'in il olması için imza kampanyası başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinin yıllardır süregelen il olma hayali bir kez daha alevlendi. Yıllardır il olmak isteyen Ercişliler birçok kez kampanya başlatmalarına rağmen il olmayan Erciş için yeniden kampanya başlattı. "İl olmak bizim de hakkımız" diyen Ercişliler komisyon kurup imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına önce programa katılan sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.

"YAKTIĞIMIZ MEŞALEYİ BUGÜNE KADAR GETİRDİK"

Programda konuşan eski Erciş Belediye Başkanı iş adamı Bülent Erdinç, "Eğer bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak mutlaka cenabı Allah'ta bizleri muvaffak edecektir. 1989 yılında o dönemde Erciş'in il olması için birçok kez birleşerek heyetler, komisyonlar kurarak Ankara'ya kadar gidip orada Erciş'imizin il olma noktasındaki talebimizi iletmiştik. O gün yaktığımız bu meşaleyi peyderpey bugüne kadar getirdik" dedi.

BİRÇOK İŞ ADAMI VE MUHTAR KATILDI

Konuşmanın ardından komisyon üyelerinin isimleri yazıldı ve programa katılan sivil toplum örgütü üyeleri, muhtarlar ve iş adamları imza attı.