Büyükbaş hayvan sürüsünün tozlu mera yolculuğu dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Büyükbaş hayvan sürüsünün tozlu mera yolculuğu dron ile görüntülendi

07.09.2022 12:08

VAN'ın Erciş ilçesinin kırsal Kasımağa Mahallesi'nde çobanların büyükbaş hayvan sürüsünü 10 kilometre mesafedeki yaylaya tozlu yollardan götürdüğü yolculuk, dron ile havadan görüntülendi.

VAN'ın Erciş ilçesinin kırsal Kasımağa Mahallesi'nde çobanların büyükbaş hayvan sürüsünü 10 kilometre mesafedeki yaylaya tozlu yollardan götürdüğü yolculuk, dron ile havadan görüntülendi.

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü kıyısındaki Kasımbağı Mahallesi'nde 350 hayvandan oluşan büyükbaş sürüsünün mera yolculuğu dron ile görüntülendi. Çobanların eşliğinde tozu dumana katarak ilerleyen sürü, 10 kilometre mesafe katederek meraya ulaşıyor. Merada karınlarını doyuran hayvanlar, akşam geri getiriliyor.Mahallede çobanlık yapan 7 çocuk babası Bedir Kişioğlu, yolculuğun sabahın erken saatlerinde başladığını belirterek, "Mahalledeki hayvanları toplayıp sürüye katıyoruz. Tabi sayı fazla olduğu için tozlu bir yolculuk yapmak durumunda kalıyoruz. Merada otlayan sürüyü, akşam saatlerinde ise Zilan Çayı'na götürüp suya sokuyoruz. Hem su içmelerini sağlıyoruz hem de sıcak havalardan koruyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükbaş hayvan sürüsünün tozlu mera yolculuğu dron ile görüntülendi - Son Dakika

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