DEREDE MAHSUR KALAN KOYUNU, PİKNİK YAPMAYA GELENLER KURTARDI - Son Dakika
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DEREDE MAHSUR KALAN KOYUNU, PİKNİK YAPMAYA GELENLER KURTARDI

05.08.2022 13:33

VAN'ın Erciş ilçesinin su debisi yüksek Deliçay Deresi'nde mahsur kalan koyun, ailesi ile birlikte bölgeye piknik yapmaya gelen Zafer Avcı(39) tarafından kurtarıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinin su debisi yüksek Deliçay Deresi'nde mahsur kalan koyun, ailesi ile birlikte bölgeye piknik yapmaya gelen Zafer Avcı(39) tarafından kurtarıldı. Koyunu ölümden kurtaran Avcı, sahibini arıyor. İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin üreme göçüne ev sahipliği de yapan Deliçay Dersi'ne ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Avcı, suyun içerisinde mahsur kalan koyunu fark edince hemen harekete geçti. Avcı, yüksek su debisi ve çevresindeki kayalar yüzünden hareket edemeyen koyunu kurtarmak için zorlukla dereye inerek koyunu bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı olduğunu fark ettiği koyunun bacağını da saran Avcı, "Balık seyir terasında bakınırken fark ettim. Hemen tellerin üzerinde atlayıp dereye indim. Suyun yoğun olduğu kayalıkların arasında zor anlar yaşayan ve boğulma tehlikesi olan kuzuyu bulunduğu yerden kurtardım. Ayağından yaralanan kuzuyu kendi imkanlarımla tedavi etmeye çalıştım. Kime ait olduğunu bilmiyoruz. Eğer sahibi gelmezse veterinere götürmeyi de düşünüyoruz." dedi.

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Kaynak: DHA

Van Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEREDE MAHSUR KALAN KOYUNU, PİKNİK YAPMAYA GELENLER KURTARDI - Son Dakika

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