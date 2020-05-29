Van'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde uzun aradan sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

Kaymakamlık ve belediye ekipleri, vatandaşları ateşlerini ölçtükten sonra belirlenen alanlara aldı.

Çatak ilçesinde de cuma namazı mesire alanlarında kılındı.

Seccadeleriyle alana gelen vatandaşların, maske takarak sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde namaz kıldığı görüldü.

Erciş ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirlenen Tenzile Ana İlk Öğretim Okulu bahçesinde ilk cuma namazı kılındı.

Van 'ın Erciş ve Çatak ilçelerinde vatandaşlar salgın sonrası ilk cuma namazında saf tuttu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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