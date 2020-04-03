VAN'ın Ermişler Mahallesi 4.7 büyüklüğündeki deprem-3 - Son Dakika

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VAN'ın Ermişler Mahallesi 4.7 büyüklüğündeki deprem-3
6 saat önce
VAN'ın Ermişler Mahallesi 4.7 büyüklüğündeki deprem-3.
VAN'ın Ermişler Mahallesi 4.7 büyüklüğündeki deprem-3
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:40 Kaynak: DHA
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