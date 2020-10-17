"Van'ın Gelecek Turizm Vizyonu" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO), Van'ın Gelecek Turizm Vizyonu toplantısını gerçekleştirdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar, eşi Tülin Vardar, dernek üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Kandaşoğlu, derneklerinde yaklaşık 300 kurucu üyenin bulunduğunu söyledi.

Kandaşoğlu, derneğin amacının Van'a sahip çıkmak ve kentte hizmet edecek kişinin, kurumun ve siyasinin arkasında durmak ve her türlü desteği sağlamak olduğunu ifade etti.

Van'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sinan Vardar ise kentte turizm ile ilgili yapılabilecek proje ve çalışmalarla ilgili önerilerde bulundu.

Konuşmaların ardından Kandaşoğlu, günün anısına Vardar'a plaket verdi.