Son Dakika Haberleri: Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5...
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Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5...

27 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5..., System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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