Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5...
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Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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