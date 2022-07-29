Eşlerinden devraldıkları manda yetiştiriciliği ile çocuklarını okutuyorlar - Son Dakika
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Eşlerinden devraldıkları manda yetiştiriciliği ile çocuklarını okutuyorlar

29.07.2022 14:03

Van'ın Gevaş ilçesinde devlet desteğinden yararlanarak aldıkları mandaların bakımını yapan üç kadın, süt, tereyağı, peynir ve kaymak satarak çocuklarını okutuyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde devlet desteğinden yararlanarak aldıkları mandaların bakımını yapan üç kadın, süt, tereyağı, peynir ve kaymak satarak çocuklarını okutuyor.

Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan üç çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 yıl önce başlatılan proje kapsamında 20 manda aldı.

Çiftçilerin farklı işlerle ilgilenmeleri nedeniyle bakımını yeteri kadar yapamadıkları mandaları bir süre önce eşlerinden devralan kadınlar, bu sayede manda yetiştiriciliğine başladı.

Günün ilk ışıklarıyla sazlığa çıkardıkları mandaları akşama kadar otlatan kadınlar, akşam da ahırlara getirdikleri mandaları sağarak elde ettikleri sütü peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağa dönüştürüyor.

Özenle baktıkları manda sayısını bu yıl dünyaya gelen malaklarla 34'e çıkaran kadınlar, siparişleri yetiştirmenin uğraşını veriyor.

Kadınlar, çocuklarının iyi eğitim görebilmesi için başladıkları bu işte daha fazla üretim yaparak manda çiftliği kurmayı hedefliyor.

"Kızlarımı okutabilmek için elimden geleni yapıyorum"

Kadınlardan 6 çocuk annesi Ayşe Tarhan, kendisi ile aynı işi yapan iki komşusu ile birbirlerine destek olduklarını söyledi.

Mandaları sabah erken saatlerde sazlığa getirdiklerini anlatan Tarhan, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Yoğun olduğumuz zamanlarda çobanlara teslim ediyoruz. Bir yandan da eve ve çocuklara zaman ayırmaya çalışıyoruz. Sütümüz az, siparişlerimiz çok oluyor. Bazen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bizlere böyle bir imkan sağladı. Bu sayede 6 çocuğumun okul masraflarına ve evin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunuyorum. Eşime destek oluyorum. Biz okumadığımız için bu zorlukları çekiyoruz. Çocuklarımızı okutalım, meslek sahibi olsunlar istiyoruz. 5 kızım bir oğlum var. Onları okutabilmek için elimden geleni yapıyorum."

Tarhan, çocuklarından 3'ünün eğitimlerine devam ettiğini, diğerlerinin yaşının küçük olduğunu aktardı.

3'ü kız 5 çocuk annesi Muhsine Kızılaslan da "Manda sayısı az olduğu için siparişleri yetiştiremiyoruz. Günde 6 litre süt alıyoruz. Devletimize teşekkür ederiz. Bu sayede birçok kadına da örnek olduk. Herkes gelip bizden manda yetiştiriciliği hakkında bilgi almaya çalışıyor. Ailemizin geçimini sağlıyoruz." dedi.

Mandacılıktan kazandığı parayla çocuklarını okutarak mezun ettiğini belirten Kızılaslan, hayvan sayısını artırarak daha çok üretim yapmak istediğini söyledi.

"Desteklerin artmasını istiyoruz"

Muhtar Yavuz Yigit de bakanlığın desteği ile alınan 20 mandanın özellikle kadınların aile bütçelerine katkısı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Eşinin de kadınlarla birlikte mandalara baktığını anlatan Yigit, "Manda sütünden yapılan kahvaltılık ürünler çok lezzetli oluyor. Temennimiz bu tür desteklerin bölgede yaygınlaşması ve daha çok ailenin geçimine bu vesileyle katkı sunulması. Daha çok mandamız olursa daha çok üretim yaparız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Mandacılık sayesinde eşinin aile bütçesine katkı sağladığını dile getiren Yigit, eşinin desteğiyle 2 kızının liseden mezun olduğunu ve üniversiteye hazırlandığını, bir oğlunun tarih öğretmenliği bölümünü bitirdiğini, bir oğlunun eczacılık okuduğunu, en küçük çocuğunun da ortaokulda eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Gevaş, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşlerinden devraldıkları manda yetiştiriciliği ile çocuklarını okutuyorlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eşlerinden devraldıkları manda yetiştiriciliği ile çocuklarını okutuyorlar - Son Dakika
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