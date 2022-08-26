Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

26.08.2022 22:00
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ED 382 plakalı minibüs ile 06 U 7803 plakalı hafif ticari araç, Van- Bitlis kara yolu Gevaş yol ayrımında çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki 1 kadın hayatını kaybetti, hafif ticari aracın sürücüsü ve minibüsteki 13 düzensiz göçmen yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, polisler de bölgede önlem aldı.

YORUMLAR
500
Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Kaynak: AA

Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 22:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement