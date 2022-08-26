Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

26.08.2022 21:45
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve düzensiz göçmen taşıyan 72 ED 382 plakalı Ford transit minibüs, kavşakta Ramazan A. iradesindeki 06 U 7803 plakalı Citroen marka kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken, her iki araçtaki 13 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

YORUMLAR
500
Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi Büyükşehir yaz Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet programı düzenledi Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi Başkan Zorluoğlu Şehit aileleriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:42 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 21:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement