Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Van-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PJ plakalı Peugeot Partner kamyonet ile 09 TC 023 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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