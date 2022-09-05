Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

05.09.2022 13:43
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Van-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PJ plakalı Peugeot Partner kamyonet ile 09 TC 023 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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