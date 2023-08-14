Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:26

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen biliye göre kaza, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran tüneli civarında meydana geldi. Fetih Can Akkal yönetimindeki 33 VSM 07 plakalı minibüs, aynı yöne giden Mehmet Y. yönetimindeki 26 E 1881 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fetih Can Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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