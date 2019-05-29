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Van'ın gönül elçileri Keşiş Gölü'nde

30 dakika önce

Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, Urartu Kralı Rusa tarafından yapılıp dünyanın en eski göletlerinden olan 2545 rakımlı Keşiş Gölü'nü ziyaret edip hem eğlendiler, hem de Van'ın güzelliklerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştılar.

Van'ın gönül elçileri Keşiş Gölü'nde, System.String[]
Vadi Doğa Sporları Kulübü gönüllüleri, Urartu Kralı Rusa tarafından yapılıp dünyanın en eski göletlerinden olan 2545 rakımlı Keşiş Gölü'nü ziyaret edip hem eğlendiler, hem de Van'ın güzelliklerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 88 gönüllü, Ömer Demez'in başkanlığında Urartu Kralı Rusa tarafından yapılıp dünyanın en eski göletlerinden bir olan 2545 rakımlı Keşiş Gölü'nü ziyaret ettiler. Burada bol bol fotoğraf çeken grup, uşkun toplayıp, ip atladılar, halay çekip çiçek topladılar. Grup üyelere hem gönüllerince eğlenip, hem de çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıp Van'ın tanıtımına da katkı sunuyorlar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Erek Dağı'nım doğusunda bulunan Keşiş Gölü'ne 88 kişilik bir ekiple etkinlik düzenledik. Tarihi dokusu doğası harika bir alan. Doğa yürüyüşü, uçkun toplama, ip atlama, halay çekme, bol fotoğraf çekimi ile güzel bir yürüyüş yaptık. Etkinliklerimiz yaz boyu devam edecek" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Van, Güncel
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