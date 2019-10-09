Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist...
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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:04 Kaynak: AA
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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