Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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