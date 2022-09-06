Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

06.09.2022 11:18
Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Takip sonucu Y.B'nin ilçedeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 çuvala gizlenmiş 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.B, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi Başkan Vekili Aydın, zabıta personeliyle bir araya geldi
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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