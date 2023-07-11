Askeri araç ile otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Askeri araç ile otomobil birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

11.07.2023 16:40

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 13 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 13 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı, ancak bir asker müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ise Gürpınar Belediye Başkanı'nın yeğeni olduğu belirtildi.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit, 12 asker yaralı

13 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Van- Hakkari kara yolunun 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkisinde Faruk Tanış yönetimindeki 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil sürücüsü Tanış'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan 13 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit, 12 asker yaralı

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Gürpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri, müdahalelere rağmen şehit oldu. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Başkan Tanış ve yakınları hastane morgunun önüne geldi. Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da hastaneye gelerek Başkan Tanış'ı yalnız bırakmadı.
Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit, 12 asker yaralı
Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 asker şehit, 12 asker yaralı
Kaynak: AA
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Tragger, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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