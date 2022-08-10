Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor

10.08.2022 16:43
Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çavuştepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 7,5 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla cadde ve sokakları kilitli parke taşı ve sıcak asfaltla modern hale getirdiklerini belirten Tanış, "Kırsal mahallelerdeki ulaşım ve yol sorununu 3 yılda yaptığımız çalışmalarla büyük ölçüde giderdik. İnsanımıza en güzel çalışmaları sunmak amacıyla durmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Daha önce toz ve çamur nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, asfalt çalışmalarıyla bu sorunun ortadan kalktığını ve yollarının daha güzel görünüme kavuşturulduğunu aktardı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hayrullah Tanış, Çavuştepe, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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