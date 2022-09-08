Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı

08.09.2022 19:02
Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde devlet desteğiyle 1500 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde devlet desteğiyle 1500 dekarlık alanda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kaymakamlık öncülüğünde, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) kaynaklarıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirilen "Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi" çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İlçede 40 çiftçi, daha önce kullanılmayan 1500 dekarlık alanda proje kapsamında aldıkları destekle silajlık mısır ekimi gerçekleştirdi.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisini hasat etmeye başlayan üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayabilecek.

Otbiçer Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, arazide traktör sürdü, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Vali Balcı, gazetecilere, silajlık mısırda yaklaşık 6 bin 700 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kentte tarım, hayvancılık ve üretim alanında güzel işlerin yapıldığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her zaman üreticinin ve çiftçinin yanındayız. Bu yıl 50 milyon tutarında sertifikalı arpa, buğday, korunga ve yonca tohumunu çiftçilerimize dağıtacağız. 5 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun projesini de başlattık. Burada mera ıslahı var, veterinerlik hizmeti veriliyor. Koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi var. İki yıl içinde 10 bin kişiye 100 koyun vererek 1 milyon koyun dağıtmayı planlıyoruz. Bu proje önemli. Öz sermaye, ipotek de istenmiyor. Çiftçilerimize bağ bahçe kuracağız. Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde büyük ceviz bahçeleri kurulacak, arıcılığı geliştireceğiz. Bölgenin iklimine uygun üretim yapılacak. Erciş ilçesine de jeotermal seralar kurmayı planlıyoruz."

Gürpınar'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesini kurma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Balcı, "Devletimizin tüm imkanlarını çiftçiler için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Bugün silajlık mısır hasadı yapıldı. Çiftçilerin faaliyetlerini önemsiyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Programa, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve çiftçiler katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti Özalp ilçesini ziyaret etti
Kaynak: AA

Hisarcık, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:30 Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
18:00 CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 19:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da devlet desteğiyle yetiştirilen silajlık mısırın hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement