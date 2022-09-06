Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

06.09.2022 10:36
Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde ikamet eden Y.B. isimli şahsa ait ikametin eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, 2 adet çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette 17 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda olay şüphelisi gözaltına alınmış olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mevkilere sevk edilmiştir. Suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürpınar'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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