Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek - Son Dakika
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Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek

30.09.2022 14:24
Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek

Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın ölü bulunduğu bölgede fotokapan kuruldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın ölü bulunduğu bölgede fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, geçen hafta tarlada çalışan vatandaşların vurulmuş halde bulduğu çizgili sırtlanın görüldüğü bölgede başka sırtlanların olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Çakınlı Mahallesi kırsalına giden görevliler, sırtlarının bulunduğu alana fotokapan kurdu.

Çevredeki vatandaşları hayvanların vurulmaması konusunda uyaran ekipler, fotokapanla hem bölgede yaban hayvanlarının varlığını hem de avcıları tespit edecek.

Mahalle sakinlerinden Sayim Polatşanlıoğlu, bölgenin yaban hayatı bakımından zengin olduğunu söyledi.

Yaban hayvanlarının korunması için alınan önlemleri desteklediklerini belirten Polatşanlıoğlu, "Mahallemizin kırsalında sürekli domuz, tilki, kurt ve tavşan görüyoruz. Birkaç kez de çizgili sırtlan görüldü. Bu hayvanların korunması için fotokapan çalışması önemli. Vatandaşlar olarak bu hayvanlara sahip çıkmalıyız. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da vurulmuş halde bulunan çizgili sırtlanın görüldüğü bölge fotokapanla izlenecek - Son Dakika
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