Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

15.08.2022 15:20
Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde ot ve zaman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde ot ve zaman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Umut Mahallesi'nde Nizamettin Yılmaz, Hasan Tov ve Haydar Yılmaz'a ait ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ev ve ahırlara sıçramadan söndürülen yangında ot ve saman yığınları zarar gördü.

YORUMLAR
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Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Haydar Yılmaz, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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