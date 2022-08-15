Umut Mahallesi'nde Nizamettin Yılmaz, Hasan Tov ve Haydar Yılmaz 'a ait ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Haydar Yılmaz, İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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