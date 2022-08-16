Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda

16.08.2022 12:12

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen Deniz Karahançer (2), çevredekiler tarafından kurtarılırken, hastanede yoğun bakıma alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen Deniz Karahançer (2), çevredekiler tarafından kurtarılırken, hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, dün akşam Gürpınar'da meydana geldi. Kader Özgökçe, oğlu Deniz Karahançer ile Akpınar Mahallesi'ndeki akrabalarına gitti. Dışarıda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Deniz, evin yakınındaki sulama kanalına düştü. Deniz'in düştüğü gören yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerden bazıları, kanala atlayarak Deniz'i çıkardı. Küçük çocuk, çağrılan sağlık ekibince ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Deniz'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda - Son Dakika
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