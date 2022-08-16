Olay, dün akşam Gürpınar'da meydana geldi. Kader Özgökçe, oğlu Deniz Karahançer ile Akpınar Mahallesi'ndeki akrabalarına gitti. Dışarıda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Deniz, evin yakınındaki sulama kanalına düştü. Deniz'in düştüğü gören yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerden bazıları, kanala atlayarak Deniz'i çıkardı. Küçük çocuk, çağrılan sağlık ekibince ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Deniz'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda - Son Dakika

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