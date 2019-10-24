Son Dakika Haberleri: Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

26 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi, Topsakal Mahallesi kırsal alanında 23 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Cemil Çoban operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet piyade tüfeği ve tüfeklere ait 10 adet şarjör, 4 adet el bombası ve bir miktar mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(İHA)

Gürpınar, Van, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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