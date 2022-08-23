Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce durumundan şüphe edilen 1 araç ve araç içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da elektronik kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

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