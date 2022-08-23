Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

23.08.2022 13:21
Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gürpınar'da şüphe üzerine aracı durdurup, arama yaptı. Araç içindekileri de arayan ekipler, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği buldu. Düzeneğin, sınavlarda kopya amaçlı kullanılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, 5 şüpheli hakkında '6114 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlattı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

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