İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gürpınar'da şüphe üzerine aracı durdurup, arama yaptı. Araç içindekileri de arayan ekipler, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği buldu. Düzeneğin, sınavlarda kopya amaçlı kullanılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, 5 şüpheli hakkında '6114 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlattı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

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