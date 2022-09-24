Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

24.09.2022 18:25
Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.

YORUMLAR
500
Hdp'li Işık'tan Bakan Kirişci'ye: 'Van'da Tüm İlçelerde ve Mahallelerde Halk Ekmek Dağıtımı Ne Zaman Yapılacaktır?' Hdp'li Işık'tan Bakan Kirişci'ye: 'Van'da Tüm İlçelerde ve Mahallelerde Halk Ekmek Dağıtımı Ne Zaman Yapılacaktır?' MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok
Kaynak: AA

PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement