Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

29.08.2022 14:02
Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, töre cinayetinden 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.B., JASAT operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, töre cinayetinden 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.B., JASAT operasyonuyla sahte kimlikle yakalandı.

Gürpınar'da 2020'de işlenen töre cinayeti nedeniyle hakkında 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.B.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından çalışma başlatıldı. B.B.'nin, sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Adresi de belirlenen B.B., operasyonla üzerindeki sahte kimlik ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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