Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı

15.08.2022 13:30

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot ve 20 ton saman kül oldu.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot ve 20 ton saman kül oldu.

Gürpınar'ın Umut Mahallesi'nde, bölge halkının kış için biçip, biriktirdiği otların tutuşmasıyla sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevleri 4 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında Hasan Tov, Nizamettin Yılmaz, Haydar Yılmaz'a ait 5 bin bağ ot ile 20 ton samanın küle döndüğü belirtildi. ?


YORUMLAR
500
Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu
Kaynak: DHA

İtfaiye, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:17:51. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement