Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları... - Son Dakika
Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları...
Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi.
Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi. - ANKARA
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2.07.2020 16:14:55. #1.13#
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