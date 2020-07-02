Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları... - Son Dakika

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları...

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi.

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen birçok kanlı eylemin failleri olduğu ve gri listede arandıkları tespit edildi. - ANKARA

Gürpınar, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin Van Başkale'de 2015-2018 yılları... - Son Dakika
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