Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Hakan Şakar, Van'ın gururu oldu.

Van'ın Özalp ilçesindeki Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Şakar, merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak adını Türkiye birincileri arasına yazdırdı.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki mahallede yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında her gün okula gelen Şakar sonuçların açıklanmasıyla birinci olduğunu öğrendi.

Sevincini öğretmenleri ve ailesiyle paylaşan Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya, kitap okumaya borçlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte öğretmenlerinin ve ailesinin desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Şakar, "Kaynak konusunda öğretmenlerim bana çok destek verdi. Salgın döneminde dersaneye gitme imkanım olmadı. Evde öğretmenlerimin belirlediği programa göre çalıştım. Okuldaki rehberlik ve diğer öğretmenlerim sürekli beni kontrol ediyordu. Günde 6 saat ders çalışıyordum." dedi.

"Bu sonucu bekliyordum"

Bu yıl matematik sorularının zor olduğunu ancak öğretmenlerinin gösterdiği yöntemler sayesinde çözmeyi başardığını anlatan Şakar, şöyle devam etti:

"Sürekli soru çözerek konuları daha iyi anlamaya çalıştım. Sınavda da önce soruları okuyarak anlamaya çalıştım. Daha sonra çözüme geçtim. Matematik öğretmenim, soruları nasıl çözmem gerektiğini anlatmıştı. Onun tekniklerini uyguladım ve başarılı oldum. Sonuca ilk amcamın oğlu baktı. Öğrendiğimizde çok sevindik. Ailem, öğretmenlerim çok mutlu oldu. Böyle hedefim vardı ve bu sonucu bekliyordum. Galatasaray Lisesi ya da Ankara Fen Lisesi'ni tercih etmek istiyorum. Sınava hazırlananlara düzenli çalışmalarını ve sürekli kitap okumalarını tavsiye ediyorum. İmam Hatip Ortaokulunda okumak bir dezavantaj değildi. Hatta avantaj bile yaratabiliyor. Çok mutluyum."

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Baba Ahmet Şakar ise oğlunun başarısını duyunca çok mutlu olduklarını belirterek, "Hakan çok çalışıyordu, düzenliydi, kendine bir program yapmıştı. Bu başarı öğretmen, öğrenci ve veli dayanışmasının getirdiği bir sonuç. Çok istiyordu, azimliydi. Öğretmenlerinin çok desteği oldu. Düzenli kitap okuyordu. Özellikle öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Onların bu süreçte bize katkısı çok fazla oldu. Bu sonucu bekliyorduk." diye konuştu.

"5. sınıftan beri böyle bir hedefi vardı"

Okulun Matematik Öğretmeni Betül Ertaş da öğrencilerinin başarısını duyduklarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğretmenleri olarak gururlandıklarını belirtti.

Birinciliğin bekledikleri bir başarı olduğunu aktaran Ertaş, "Hakan, 5. sınıftan beri okulumuzda. O zamandan beri derslerini ihmal etmeyen, düzenli kitap okuyan bir öğrencimiz oldu. Başarı sürpriz olmadı. Matematik bu sene gerçekten öğrencilerin zorlandığı bir dersti. Ama bundaki başarımızı bol bol soru çözmeye ve konuları tamamlamaya borçluyuz. Konuların eksik kalmamasına özen gösterdik. Çok kitap okuyarak, çok soru çözerek bu başarıyı elde ettiğimiz düşünüyoruz. Öğrencimi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abidin Tektaş, eğitimin bir ekip işi olduğunu vurgulayarak, "Babası her konuda bize yardımcı oldu, Hakan derslerini düzenli olarak çalıştı. Biz de öğretmenleri olarak sürekli yanında olduk. Takip ettik. 5. sınıftan beri böyle bir hedefi vardı ve hiç geri adım atmadı. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. O potansiyel kendisinde var." dedi.