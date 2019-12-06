Son Dakika Haberleri: Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı - Son Dakika

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı

6 saat önce

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı, System.String[]

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik; 06 Aralık 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, sözde Muradiye Belediye eşbaşkanı Leyla Balkan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve sözde Özalp Belediye eşbaşkanı Dilan Öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi. - VAN

Halkların Demokratik Partisi, Başkale, Özalp, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
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