Van'ın ilk şehir ve aile mezarlığı için alan tahsisi yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Şabaniye Mahallesi'nde 'Şehir ve Aile Mezarlığı' için alan tahsisini gerçekleştirdi.



Van'daki mezarlıkların yüzde 100 doluluk oranına ulaşması üzerine yeni bir mezarlık alanı için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, kentin ilk şehir ve aile mezarlığını kuruyor. Mezarlığın yapım aşaması sürerken, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı da Şabaniye Mahallesi'nin Kurubaş mevkiindeki 694 bin 594 metrekarelik alanın yer tahsisini yaptı. Tahsis edilen alanın kısa süre içinde hizmet vermesi planlanıyor. - VAN