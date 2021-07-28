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Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı - Son Dakika

Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı

28.07.2021 12:22

Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından bölgede ilk defa yapılan 'Ters Evi', açılış için gün sayıyor.

Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından bölgede ilk defa yapılan 'Ters Evi', açılış için gün sayıyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından Şerefiye Mahallesi'nde inşası devam eden İpek Park'ta geri sayım başladı. 31 Ağustos'ta açılması planlanan İpek Park, bölgede ilkleri barındıran nitelikli yapılarak ev sahipliği yapacak. İpek Park'ta spor salonları, çocuk eğlence merkezleri, Elsa Kulesi ve çizgi film kahramanları heykeli yapılırken, tamamen ters olma özelliği bakımından da ilk olma özelliği taşıyan 'Ters Evi' de inşa edildi. Çatı katından itibaren tamamen ters inşa edilen 'Ters Ev', açılışa günler kala vatandaşın ilgisini çekmeye başladı.

İHA muhabirine konuşan yüklenici firma yetkilisi Harun Tuncil, İpekyolu Belediyesinin prestij parklarından biri olan İpek Parkı'nın Doğu Anadolu'da ilkleri barındıran bir park oluğunu söyledi. Tuncil, "İpek Parkı içerisinde gördüğünüz gibi ters ev, buz pisti, Elsa Kulesi gibi ilkleri barındıran ve ilgi çeken bir projedir. Halkın ilgisini çektiği gibi özel, eğlenceli bir park olacağına da inanıyoruz. 31 Ağustos'ta açılışını yapmayı planlıyoruz, fakat daha öncesinde de yetiştirmeye çalışacağız. Halk gerçekten sabırsızlıkla bekliyor bu parkı" dedi.

"Doğu'da ilk bir olacak"

İpek Parkı'nın bölgenin ilk nitelikli parkı olduğunu ifade eden Tuncil, "Burada ilkleri barındıran bir park. Oyun ve deniz feneri oyun grubumuz var. Van'da ilk ahşap temalı bir oyun grubudur. Çocukların ilgisini çekecek heykellerimiz var. Şirinler, mantar evi, Elsa Kulesi, Niloya heykeli, Miki Maus gibi bir sürü oyun karakterini barındıran heykeller var. Onun dışında buz pisti, kayak pisti, belki turnuvalar düzenlenecek yine Van'da ve Doğu'da ilk proje olacaktır" diye konuştu.

"Ters ev çok ilgi çekiyor"

Park içinde yer alan ters evin vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü kaydeden Tuncil, "Ters ev çok ilgi çekiyor. Hem görüntü olarak ters hem de içerisindeki malzemelerin montajı tamamen ters olacak. İçerisine girdiğimizde yatak odasından tutun mutfak dolabına, bulaşık makinesinden buzdolabına kadar her şey ters bir şekilde monte edilecek. Hatta yukarıda beklediğimiz avizeler tam tersine yerde olacak. Bu da özellikle çocukların ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Firma olarak elimizden geleni yapıyoruz. Güzel bir proje olacağına ve taktirleri alacağımıza da inanıyoruz. Projelerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. İpekyolu Belediyesi bu konuda Van'da sahil bandında olsun, prestij parklar, caddeler, sokaklar olsun güzel projeler çıkarıyor" şeklinde konuştu.

Parkın bitmesini dört gözle bekleyen vatandaşlar ise bir an önce Ters Ev'i gezmek istediklerini söyleyerek, çalışmalardan dolayı İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler.

Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı
Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı
Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı
Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'ın ilk 'Ters Evi'nin açılışı için geri sayım başladı - Son Dakika


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