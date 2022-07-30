VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Son Dakika
Üye Girişi

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

30.07.2022 17:58
VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

VAN'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından belli aralıklarla sürdürülen çevre temizliği kapsamında Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından belli aralıklarla sürdürülen çevre temizliği kapsamında Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarında ve Van Gölü sahillerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince İskele sahilindeki alanda yapılan çalışmalarda tonlarca çöp toplandı. Çöpler, kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde, derelerde temizlik çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Günlük 400- 450 ton evsel atığı ilçe sınırlarından alarak geri dönüşüm merkezlerine taşıdıklarını anlatan Avcı, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Bunun yanı sıra sahil ve derelerimizde temizlik çalışmalarımızı da 15-20 günde bir devam ettiriyoruz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz. Çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi yoğun bir emek göstererek temizlik çalışmaları yürütmekteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:53 Gökçeada'da konuşan AK Parti'li Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oylarını yüzde 25 yapamadı, yapamayacak da
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: VAN GÖLÜ SAHİLİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement