Vanlı kadınlar, şiddete karşı 'kick boks' öğreniyor

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VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından kültürel ve ekonomik nedenlerle spora erişimde dezavantaj yaşayan kırsal mahallelerdeki kadınlar için açılan 3 ayrı spor merkezinde 8 ayrı branşta 3 bin kadın, haftanın 6 günü gruplar halinde spor yapma imkanı buluyor. Kadınlar, en çok savunma sporu olan kick boksa ilgi gösteriyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Kadınlar, açılan kurslar sayesinde hem sosyalleşiyorlar hem de spor yapma imkanı buluyorlar" dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından merkez Bahçıvan ile kırsal Cevdet Paşa ve Ali Paşa mahallelerinde açılan spor merkezlerine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sporu tabana yaymak, spor kültürünü kente hakim kılmak amacıyla gerek kültürel, gerekse ekonomik nedenlerle spora irişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için açılan spor merkezlerinde, 8 ayrı branşta 20 antrenör görev yapıyor. Merkezlerde kardiyo, fitness, zumba, pilates, step-aerobik, boks, kick boks, yetişkin jimnastik, yoga, trambolin, running, reformer (aletli plates) ve Latin dansları eğitimi veriliyor. Kadınlar en çok, kick boksa ilgi gösteriyor.

'KENDİLERİNİ SAVUNMAK İÇİN KİCK BOKSA YÖNELİYORLAR'İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın , "Kadınlara büyük önem veriyoruz. Kurslara gelen kadınlarımız hem sosyalleşiyorlar hem sporlarını yapıyorlar. Birçok farklı dal var. Bunlardan en son açtığımız reformer, savunma sporu olan kick boks büyük bir talep görüyor. Bunun yanında ranning, step-aerobik, trambolin gibi toplam 8 branşta kadınlarımız hizmet alıyor. Kick boksa ayrı bir önem de var. Kadınlarımız kendilerini savunmak için gerçekten bu alana da yöneliyorlar. Biz de bunu çok memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hizmetlerimiz tamamen ücretsiz ve Türkiye 'deki tüm spor merkezlerindeki en lüks spor merkezlerindeki konfor ve kaliteye sahip. Yani en iyi malzemelerle bu hizmetleri veriyoruz. Kadınlarıma gereken tüm desteği spor dışında da ihtiyaç duymaları durumunda psikolojik danışmanlık, evlilik danışmanlığı gibi hizmetleri de veriyoruz" dedi.Kadın Spor Merkezleri Genel Sorumlusu Fatma Şimdi ise "Genel olarak sosyalleşme, kilo alma, kilo verme, poksür düzeltme ve savunma sporunu öğretip kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ'Kick boks kursuna gelen Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kübra Hümeyra Demir ise bu sporu öğrendikten sonra sokakta yürürken kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Aletli pilates kursuna gelen Beyza Erdemir de kendilerine böyle güzel bir imkan sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydına teşekkür ederek, "Profesyonel hocalarla birlikte pilates eğitimi görüyorum. Ücretsiz bir şekilde kadınların yararlandığı faydalı bir spor merkezi. Kadınların gerçekten spor yapmaya ve kendilerini savunmaya ihtiyacı var. Bu dönemde ücretler çok yüksek. Belediyenin ücretsiz olarak böyle bir imkan sağlaması bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.