Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon - Son Dakika
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Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon

23.08.2022 19:21
Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 düzensiz göçmeni zorla alıkoyan ve ailelerinden yüklü miktarda fidye isteyen 3 organizatör, polislerin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 düzensiz göçmeni zorla alıkoyan ve ailelerinden yüklü miktarda fidye isteyen 3 organizatör, polislerin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonuldukları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, " İran'dan ülkemize yasadışı yollardan 6 düzensiz göçmenin girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekerek ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği tespit edilen 2'si Türk biri İran vatandaşı 3 organizatör yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerin alıkonuldukları tespit edilen ikamette yapılan aramada farklı yabancı uyruklu şahıslara ait; 8 adet kimlik, 5 adet pasaport, bin TL ve 1 milyon 950 bin Riyal (İran Parası), yabancı uyruklu şahısların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 adet flash bellek ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 organizatör hakkında 'yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakkı olmayan yere tecavüz, göçmen kaçakçılığı' suçlarından yasal işlem başlatılmış. Organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Alıkonulan 6 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İpekyolu, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon - Son Dakika
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