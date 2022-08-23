Düzensiz göçmenleri alıkoyup ailelerinden fidye isteyen 3 organizatöre operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde 6 düzensiz göçmeni zorla alıkoyan ve ailelerinden yüklü miktarda fidye isteyen 3 organizatör, polislerin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonuldukları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, " İran'dan ülkemize yasadışı yollardan 6 düzensiz göçmenin girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekerek ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği tespit edilen 2'si Türk biri İran vatandaşı 3 organizatör yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerin alıkonuldukları tespit edilen ikamette yapılan aramada farklı yabancı uyruklu şahıslara ait; 8 adet kimlik, 5 adet pasaport, bin TL ve 1 milyon 950 bin Riyal (İran Parası), yabancı uyruklu şahısların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 adet flash bellek ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 organizatör hakkında 'yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakkı olmayan yere tecavüz, göçmen kaçakçılığı' suçlarından yasal işlem başlatılmış. Organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Alıkonulan 6 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir" denildi. - VAN