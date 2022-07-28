8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

28.07.2022 16:48
8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 8 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 8 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda, hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanmış, hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı 4 bisiklet ise sahiplerine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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